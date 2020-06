CONTRIBUTI

ROVIGO Dal Governo arrivano 366mila euro ai comuni del Polesine. Sono i fondi destinati alle attività educative dei centri estivi per bambini dai 3 ai 14 anni di età, che in tutta la provincia di Rovigo sono 17.921.

Il Fondo per le politiche della famiglia è stabilito nel Decreto Rilancio viene rifinanziato con 150 milioni di euro da destinare ai Comuni italiani affinché siano erogati finanziamenti per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e di progetti volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali e educative dei minori. A proposito di povertà educativa, condizione che viene riferita alle famiglie in difficoltà economica in seguito all'emergenza Covid, è previsto che il 10 per cento del finanziamento totale venga utilizzato dai Comuni per progetti volti a sostenere queste famiglie e, la restante quota, sia destinata al potenziamento dei centri estivi e dei servi socio-educativi.

FONDI AI COMUNI

I fondi sono proporzionali al numero di bambini nella fascia d'età 3-14 anni. Adria riceverà 31.600,04 euro per 1.554 bambini che possono accedere ai progetti educativi nei centri estivi del comune; Ariano nel Polesine 5.897,05 euro per 290 bambini; Arquà Polesine 4.636,30 euro per 228; Badia 18.626,54 euro per 916 ; Bagnolo di Po 2.480,83 euro per 122 bimbi; Bergantino 4.819,31 euro per 237; Bosaro 3.050,20 euro per 150 bambini; Calto 1.281,08 euro per 63 bambini; Canaro 4.697,30 euro per 231; Castelguglielmo 3.029,86 euro per 149; Castelmassa 7.727,17 euro per 380 bambini; Castelnovo Bariano 5.409,02 euro per 266; Ceneselli 3.090,87 euro per 152; Ceregnano 5.693,70 euro per 280; Corbola 4.066,93 euro per 200; Costa 3.965,26 euro per 195; Crespino 2.480,83 euro per 122; Ficarolo 2.785,85 euro per 137; Fiesso 6.812,11 euro per 335 bambini; Frassinelle 2.033,46 euro per 100; Fratta 4.249,94 euro per 209; Gaiba 1.789,45 euro per 88; Giacciano con Baruchella 3.883,92 euro per 191; Lendinara 20.619,33 euro per 1.014; Loreo 4.941,32 euro per 243 bambini; Lusia 5.876,71 euro per 289 ; Melara 2.643,50 euro per 130 bambini; Occhiobello 25.133,63 per 1.236 ; Pincara 1.565,77 euro per 77 bambini; Polesella 6.669,76 euro per 328 bambini; Porto Tolle avrà 14.132,58 euro per 695 bambini; Porto Viro 23.018,82 euro per 1.132; Rovigo il capoluogo riceverà 88.232,04 euro per 4.339 bambini; Salara 2.257,15 euro per 111; Stienta 5.897,05 euro per 290; Taglio di Po 13.420,87 euro per 660; Trecenta 3.924,59 euro per 193; Villadose 8.418,54 euro per 414; Villamarzana 2.155,47 euro per 106; infine Villanova del Ghebbo 3.558,56 euro per 175 bambini.

LA SPESA

Totale 366.572,71 euro che andranno nelle casse dei Comuni. Per i minori di tre anni invece non è prevista alcuna attività educativa estiva e le famiglie dovranno verificare eventualmente la possibilità di usufruire dei congedi parentali o del bonus baby sitter.

Roberta Paulon

