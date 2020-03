«Forza Italia si dimostra ancora una volta forza responsabile, in grado di fare proposte attuabili e utili per il nostro Paese: servono idee e risposte, non urla e polemiche inutili». Così il commissario vicario di Forza Italia di Rovigo Andrea Bimbatti sottolinea la linea tenuta dal partito azzurro, che lunedì a Padova ha riunito, su convocazione del coordinatore regionale Michele Zuin, parlamentari, consiglieri regionali e coordinatori provinciali. «Dobbiamo partire - rimarca Bimbatti - dal restituire dignità all'immagine dell'Italia e del Veneto, demolite dalla gestione confusionaria di questo Governo. Gli interventi a favore di famiglie e imprese e attività devono essere concreti, sotto forma di cancellazione di interessi, tasse e imposte, chiedendo soldi veri all'Europa, non serve solo prorogare i pagamenti, servono contributi reali, così come servirebbero ammortizzatori sociali anche per il commercio: pensiamo quanti posti di lavoro sono a rischio anche solo per la stagione prossima estiva». All'incontro era presente anche la senatrice Roberta Toffanin, padovana, eletta in Polesine: «Veneto, Emilia e Lombardia producono insieme la metà del Pil nazionale e del gettito fiscale. Se si fermano queste regioni, insieme a Piemonte e Liguria, si ferma la locomotiva del Paese. Se è preoccupante l'emergenza sanitaria, lo è altrettanto quella socioeconomica che potrebbe diventare anche di crisi occupazionale».

F.Cam.

