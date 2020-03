CONTRIBUTI ALLO SPORT

ROVIGO «La scelta di modificare l'articolo 22 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, che disciplina i contributi a favore della pratica sportiva, aveva come obiettivo una piena e completa possibilità di utilizzare a favore dell'attività sportiva tutti i fondi derivanti dalla presenza di antenne negli impianti sportivi comunali».

A difendere la riforma dei contributi ci pensa Elisabetta Traniello, consigliere comunale della civica Con Edoardo Gaffeo Sindaco, sostenendo che «è indispensabile il sostegno alle società sportive che concorrono a offrire a tutti i cittadini una variegata gamma di scelte, a livello tanto agonistico quanto amatoriale. Costituiscono un valore per tutta la città, sono luogo di crescita del tessuto sociale vivo e partecipe, oltre che luogo di salutare esercizio fisico. È interesse delle società stesse che anche gli impianti in cui si esercitano le attività sportive o motorie ricevano una manutenzione costante». Secondo Traniello, la IV commissione consiliare si è riunita in più occasioni e «ha esplorato in modo approfondito tutte le possibili vie per raggiungere questi obiettivi. Si è infine trovato un bilanciamento adeguato fra la necessità di garantire alle società un sostegno annuale prevedibile, che è la base per progettare con continuità, fissando il limite minimo del 70 per cento dei fondi disponibili. Il restante 30 per cento viene destinato a manutenzioni o a incremento dei contributi alle società sportive a seconda delle necessità che possono emergere di anno in anno. Si garantisce così anche quella necessaria elasticità che consente di far fronte a diverse situazioni».

LA CRITICA

Le fa da contraltare il capogruppo della civica di opposizione Silvia Menon Sindaco, Mattia Milan, che, al contrario, sostiene che «abbiamo aspettato un anno per avere un articolo gemello a quello concepito durante l'Amministrazione leghista di Bergamin. Oggi esultiamo per i contributi alle società sportive, ma manchiamo di progettualità. Si poteva istituire un fondo per la manutenzione straordinaria, creare un fondo di co-finanziamento per interventi di riqualificazione energetica. Nulla di tutto questo. Perché? Perché non crea consenso. Non siamo contrari ai contributi alle società sportive, ma siamo dispiaciuti per la miopia che ancora esiste sul tema. Con i bandi andrebbe premiata la progettualità, non il semplice fatto che esisto. Ma inutile insistere, su questo tema in particolare, il nostro gruppo ha le idee chiare e viaggiamo su un pianeta parallelo dove non si premia l'esistente e si incentiva la sopravvivenza, ma dove esiste il merito e si premiano le idee».

