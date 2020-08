CONTRATTO SCADUTO

ROVIGO Scatta la protesta di Cgil Cisl e Uil a fianco dei lavoratori della sanità privata. Domani i sindacati saranno in sit-in davanti alla Prefettura di Rovigo, dalle 11 alle 13, per sensibilizzare sull'esigenza del rinnovo del contratto nazionale scaduto da 14 anni e sul quale non c'è l'ombra del rinnovo, nemmeno dopo un anno tanto difficile per la categoria. L'appuntamento di protesta è esteso a tutte le Prefetture d'italia e non rimarrà isolato: il 31 agosto ci saranno presìdi e assemblee in tutte le strutture private e l'escalation di protesta culminerà in uno sciopero nazionale.

Vergogna, padroni predoni con i soldi pubblici! è lo slogan che accompagna il percorso di protesta contro gli imprenditori di Aris e Aiop, si legge nella nota firmata da Riccardo Mantovan, segretario della Funzione Pubblica Cgil. Il comunicato stampa dei sindacati non usa mezze misure: «I cittadini devono sapere che questi aguzzini senza scrupoli si arricchiscono attraverso continui finanziamenti pubblici e ancora insoddisfatti spremono i propri dipendenti con turni massacranti pagandoli con un misero stipendio fermo da 14 anni». La Cgil chiede un immediato intervento di Luca Zaia, mettendo sul tavolo sanzioni e revoche degli accreditamenti, cioè un taglio netto dei finanziamenti alle strutture private.

R.Pau.

