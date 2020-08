SANITÀ

ROVIGO A Porto Viro come a Roma e in tutta Italia, è andata in scena la protesta dei lavoratori della sanità privata, in agitazione dopo la mancata sottoscrizione del nuovo contratto nazionale, nonostante una preintesa sottoscritta il 10 giugno. Davanti alla casa di cura Madonna della Salute di Porto Viro, la manifestazione provinciale organizzata unitariamente da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Nel mirino dei sindacati l'Associazione religiosa istituti socio-sanitari l'Associazione italiana ospedalità privata, cui fanno capo anche le tre strutture di Porto Viro, Rovigo e Santa Maria Maddalena. «Dopo 14 anni senza contratto - spiegano Cristiano Maria Pavarin e Attilio Minichin, della segreteria provinciale Uil Fpl - dopo aver ottenuto garanzia della copertura del 50% del costo del rinnovo da parte delle Regioni, dopo due anni di trattative e un accordo concluso, questi imprenditori cercano di sottrarsi e lucrare ulteriormente sulla pelle dei lavoratori, che insieme ai colleghi del Servizio sanitario nazionale hanno sempre garantito la qualità dei servizi anche nei duri mesi della pandemia, a garanzia del diritti alla salute. Salute che in queste strutture accreditate si fa con i soldi di tutti i cittadini, perché sono un'estensione del Servizio sanitario nazionale, e i lavoratori hanno diritto alla stessa retribuzione».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA