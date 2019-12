«Continueremo a lottare per la scuola media»

ADRIA

«La nostra è una lotta per la giustizia, una lotta che continuerà». La lista civica Ora Cambia giudica severamente il comportamento di chi, a livello regionale, ha ostacolato la riapertura della scuola media di Bottrighe. «Il percorso che, partendo dalla base, aveva trovato appoggio e sostegno nell'amministrazione Barbierato e nella maggioranza - precisa il portavoce Alberto Bergo - è stato interrotto a un passo dall'epilogo positivo, deludendo le aspettative dei genitori e dell'intera comunità. É gravissimo che si ignorino le legittime aspirazioni di riappropriarci della nostra scuola, quella che c'è stata scippata al tempo dell'amministrazione di Massimo Barbujani».

CENTRODESTRA NEL MIRINO

Secondo Bergo il centrodestra allora aveva sacrificato Bottrighe a favore di Papozze. «Oggi abbiamo la conferma che quella stessa parte politica persevera nella volontà di penalizzare le nostre famiglie e i nostri ragazzi. Il silenzio e l'inerzia della quasi totalità delle forze politiche di minoranza locali, elette anche con i nostri voti, ed il muro di gomma eretto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, che insieme governano la Regione, ci hanno fatto capire chi non ha a cuore il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Avremmo preferito ringraziare tutti per il risultato ottenuto. Mentre il sindaco ci è sempre stato vicino, la Giunta Regionale ci ha voltato le spalle». In politica per Bergo i nodi, prima o poi vengono al pettine e gli errori si pagano. «Ricorderemo e faremo in modo da far ricordare ai bottrighesi questi comportamenti - conclude - sia quelli positivi che quelli negativi. La lista civica continuerà a lottare per Bottrighe. Riconoscendo alla maggioranza civica adriese la sincerità e la volontà fattiva di promuovere e valorizzare le potenzialità del paese, non può che constatare amaramente l'ipocrisia di chi, alla vigilia di ogni elezione, non risparmia promesse che poi regolarmente non mantiene».

G. Fra.

