Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Continuano i cantieri per i lavori di Open Fiber, che porteranno qualche disagio alla circolazione e parzialmente ai pedoni. Un sacrificio di breve durata per dotare la città della fibra ottica per le comunicazioni ultrarapide necessarie sia alle famiglie, che alle attività produttive. I cantieri sono previsti in viale Trieste, vie Angeli, Oberdan ai civico 9 e 21, Mure San Giuseppe 39-14, Ricchieri da 16 a 14, Manzoni da 27 a 36, Don...