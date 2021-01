BONIFICA DEI LOCALI

BADIA Sanificazione straordinaria per i locali del municipio di Badia Polesine. Lo ha deciso il sindaco Giovanni Rossi attraverso un'ordinanza in cui indica la necessità di chiudere il palazzo comunale nella giornata di lunedì per procedere con le opere di igienizzazione.

SPORTELLI CHIUSI

«Badia scrive il primo cittadino nella propria ordinanza - presenta diversi casi di positivi e in questo momento è necessario tutelare l'incolumità dei dipendenti comunali e dell'intera collettività. A seguito di contatto con persone affette dal Covid-19, è necessario procedere con immediatezza a una sanificazione e igienizzazione straordinaria dei locali del municipio. La sanificazione dei locali in piazza Vittorio Emanuele II sarà eseguita nella giornata del 4 gennaio».

TAMPONI AI DIPENDENTI

È stata quindi disposta la chiusura al pubblico degli uffici dei diversi servizi comunali, con il divieto di accesso al fine di consentire le operazioni di sanificazione. «È bene chiudere per una sanificazione efficace - afferma il primo cittadino - e l'occasione è buona anche per effettuare i tamponi rapidi ai dipendenti». Gli ultimi dati di fine anno registravano in paese un numero di positivi in leggera risalita, con alcune persone ricoverate. A tal proposito Rossi rinnova l'invito a tutti i cittadini ad «applicare scrupolosamente le misure igieniche e di comportamento per la prevenzione: igienizzare spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto disinfettante a base alcolica; mantenere la distanza di sicurezza e indossare sempre la mascherina. Aggiorneremo attraverso le informazioni provenienti dai canali ufficiali delle autorità competenti: per questo invitiamo a consultare il sito internet del Comune».

Federico Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA