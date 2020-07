I due nuovi casi di contagio emersi mercoledì hanno da subito visto il Sisp dell'Ulss attivarsi nell'opera di ricostruzione dei contatti dei due coniugi bassopolesani, 70 anni lui, 62 lei. Le persone in isolamento domiciliare ora sono 103. È proprio nel ricostruire gli incontri della coppia che è emerso come il contagio arrivasse da fuori, dal Veneziano. È lì, infatti, che vive la donna che il 29 giugno i due hanno ospitato a casa loro. Allora lei non sapeva di essere positiva. È emerso successivamente, ma a quanto pare qualcosa non ha funzionato nella comunicazione. Perché è stato il Sisp polesano a scoprire che la donna ospitata dai bassopolesani era poi già risultata positiva ed era quindi il caso indice dal quale il contatto si è trasmesso. I due, nel frattempo, dal 4 luglio hanno iniziato a non sentirsi bene ed hanno poi contattato il loro medico che a sua volta ha fatto in modo che venissero sottoposti a tampone: «Quando abbiamo ricostruito i loro contatti spiega il dg Compostella - abbiamo saputo della cena e poi che la persona presente era positiva. Questo dà l'idea di come sia importante il lavoro di ricostruzione della rete di relazioni. Adesso abbiamo messo in isolamento altre persone perché venute a contatto con i due coniugi e speriamo di circoscrivere tutto. In ogni caso, la situazione è sotto controllo e anche se di focolaio si dovesse trattare, sarebbe comunque di tipo familiare».

F.Cam.

