IL BOLLETTINOROVIGO Ieri sono emersi tre nuovi contagi, lo stesso numero delle guarigioni, con il numero di quanti sono attualmente positivi rimasto quindi stabile a 109, così come stabili a 5 sono rimasti i ricoverati: di Delta, in Polesine, almeno per il momento, non vi sono tracce. Non si tratta della scomparsa di una fetta del territorio provinciale, bensì del fatto che l'ultima e più temibile variante del Coronavirus, la variante...