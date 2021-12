PANDEMIA

ROVIGO Il Covid continua a correre e i contagi giornalieri superano ancora quota 100. Sono esattamente 101 le nuove positività accertate dall'Ulss nelle ultime 24 ore e 61 di queste persone erano già in isolamento domiciliare, ma gli altri sono casi di nuova provenienza. La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è ora pari a 8,03%, mentre il tasso di positività degli ultimi sette giorni si attesta al 2,63%. Da quando è scoppiata la pandemia sono stati eseguiti complessivamente oltre un milione di test rapidi e tamponi. Le 61 nuove guarigioni portano a 16.563 il totale dei guariti in Polesine dall'inizio dell'epidemia, mentre sono 1.339 le persone a oggi positive in provincia e 2.808 quelle in isolamento domiciliare.

OSPEDALI

È stabile il dato sui ricoveri, con 66 persone costrette alle cure ospedaliere, la maggior parte a Trecenta dove ci sono 56 pazienti, dei quali 37 nell'area medica e 19 nell'ospedale di comunità. Gli altri 10 pazienti sono invece ricoverati a Rovigo: otto nel reparto malattie infettive, uno in psichiatria (dove era per altro motivo) e uno in area critica. L'elevato numero di persone contagiate e ricoverate a Trecenta ha fatto partire, in questi giorni, una profonda riorganizzazione per l'ospedale altopolesano.

Da monitorare la situazione nelle case di riposo e nelle strutture residenziali della terza età: attualmente risultano positivi un operatore del Csa di Adria, uno della Casa albergo per anziani di Lendinara, un dipendente dell'Opera pia Bottoni di Papozze, due operatori e tre ospiti della Residenza Sant'Anna di Villadose, un operatore e nove ospiti della Rsa La rosa dei venti di Rosolina.

PROFILASSI

Dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate complessivamente 418.699 dosi, tra queste 2.520 ieri. Tra gli indicatori positivi un lieve aumento delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale, grazie alla terza dose, con il dato che sale dal precedente 45,9% all'attuale 47,3%.

Nel frattempo, i contagi aumentano a ritmi vertiginosi e alcune regioni come Veneto, Emilia-Romagna e Marche, vedono lo spettro della zona gialla in prossimità delle festività natalizie. Secondo il report nazionale diffuso dalla Fondazione Gimbe, che esamina i dati relativi alla prima settimana di dicembre, la provincia di Rovigo si colloca in quindicesima posizione per il numero di nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti (sono ben 273). I 101 nuovi casi accertati ieri fanno salire a 846 il numero dei positivi nei primi undici giorni del mese.

