Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO I sette contagi emersi ieri, tutti in persone in quarantena preventiva, sembra confermare il progressivo arretramento dei contagi e che almeno per il momento, non sembra aver vissuto un'inversione di tendenza con la fine del periodo estivo e l'inizio del nuovo anno scolastico, ormai dieci giorni fa. Fra l'altro, ieri le nuove guarigioni accertate sono state oltre il triplo delle positività, ben 22, così il numero delle...