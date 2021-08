Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Largo ai giovani: per aumentare le percentuali dei vaccinati under 25, da oggi fino a fine mese i ragazzi fra i 12 e i 25 anni potranno accedere liberamente ai centri vaccinali senza prenotazione, come già avviene per tutti gli over 60. Un tentativo per cercare di innalzare le basse coperture fra i più giovani, visto anche l'avvicinarsi della data del rientro a scuola e visto che a mercoledì la percentuale di polesani fra i...