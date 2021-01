L'EPIDEMIA

ROVIGO «Siamo in piena recrudescenza, la curva del contagio è alta a livello nazionale, è alta a livello regionale e anche qui in Polesine resta stabilmente alta e per il momento non accenna a ridursi». Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella non nega la situazione di complessità e, soprattutto, che nel prossimo futuro le cose non sembrano destinate a migliorare: «Quando avremo un allentamento? Difficile prevederlo, si sta anche discutendo se questa curva alta, dopo un timido accenno alla riduzione, sia una seconda ondata che si mantiene o l'inizio della terza ondata che gli epidemiologi avevano previsto. Poco cambia, non credo che da qui ad una decina di giorni vedremo miglioramenti. Forse un eventuale allentamento ci potrà essere intorno alla seconda metà del mese».

I POSITIVI

Anche ieri, infatti, sono state ben 133 le nuove positività riscontrate: i polesani positivi sono saliti a 2.911, i contagiati da inizio epidemia a 8.638, erano oltre mille in meno il 31 dicembre, 7.630. E se è vero che sono state abbastanza numerose, ma inferiori, le guarigioni accertate, 118, è d'altra parte vero che l'incidenza, che è stato definito l'indice in grado di spiegare quanto sia forte la stretta del virus, mettendo in rapporto il numero di nuovi casi emersi con il totale delle persone sottoposte a tampone, resta altissima per gli standard polesani, vicina all'8%. Quasi il doppio di quella che si era registrata un paio di mesi fa, quando era scesa sotto il 5. «Purtroppo è 7,89% - ammette Compostella - Pur rimanendo più bassa del resto della regione e la metà di quella nazionale, per noi è sempre alta e questa incidenza alimenta la curva verso l'alto. Va detto, però, che se riusciamo comunque a tenerla al di sotto della media è perché c'è un lavoro continuo di contenimento dell'espansione del virus. Va notato come, delle 133 nuove positività, 78 sono di persone che erano già in isolamento, già chiuse in casa. Le misure messe in atto per contenere il contagio nell'ultimo periodo, non hanno avuto l'effetto sperato. Bisogna valutare se il prolungamento di queste disposizioni possa essere la strada giusta. Le conseguenze, oltre che sulla sofferenza delle persone, sono pesanti anche dal punto di vista socioeconomico ed è chiaro che fino a quando questa marea montante non si placa, rimane alta anche la pressione sulle strutture ospedaliere».

OSPEDALI SOTTO PRESSIONE

Quello dei ricoveri è, infatti, il riflesso diretto dell'aumento dei contagi, con i reparti Covid completamente saturi e il rischio che se ne debbano aprire di nuovi che viene valutato di ora in ora. Ieri il numero totale dei posti letto occupati da pazienti Covid è sceso a 135 rispetto ai 138 di giovedì. Ma con un incredibile turn-over che sta dietro a questi numeri: 6 dei ricoverati sono risultati negativizzati, altrettanti sono stati quelli dimessi che continuano isolamento e terapia a domicilio o negli ospedali di comunità Covid di Trecenta o Adria, dove ci sono una trentina di altri pazienti. Il dato alle 15 di ieri era di 92 pazienti in Area medica e semintensiva polmonare a Trecenta, 19 pazienti in Terapia Intensiva Covid sempre al San Luca, uno in Rianimazione a Rovigo, 9 in Malattie Infettive a Rovigo, uno in Psichiatria ad Adria e 13 pazienti in Area Covid per acuti di Adria.

TERAPIE INTENSIVE

«Venti persone in Rianimazione rimarca Compostella - è un numero importante, è un dato che deve dare la dimensione dell'impatto di questa malattia. Le proiezioni, che ci aiutano a sperare, indicano una possibile riduzione dei ricoveri a Rovigo attorno al 23 gennaio».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

