IL BOLLETTINO

ROVIGO Giornata meno cupa ieri sul fronte Covid rispetto alle ultime: i nuovi contagi emersi sono stati nettamente inferiori, appena 9, e soprattutto, controbilanciati da 8 nuove guarigioni con il bilancio netto, quindi delle persone attualmente positive che aumenta solo di una unità raggiungendo la quota comunque importante di 179. Altro aspetto rassicurante è che non si registrano nuovi ricoveri, che dopo i cinque di domenica restano stabili a 16: 15 pazienti a Trecenta, due dei quali sempre in Terapia intensiva Covid, e uno ricoverato in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo. L'elemento di preoccupazione di giornata arriva dalla positività di una 56enne, residente fuori provincia, che lavora come operatrice nella casa di riposo La Residence di Ficarolo, emersa con gli screening periodici effettuati in tutte le strutture residenziali.

Al momento risulta un caso isolato come lo è, sempre per il momento, quello scoperto domenica in una 29enne dipendente della nuova casa di riposo di Rosolina, che ha eseguito il tampone per la comparsa di sintomi compatibili con il Covid. Nella struttura di Rosolina tutti i tamponi eseguiti dopo la scoperta di questa positività sono risultati negativi, ma lo screening verrà comunque ripetuto a intervalli regolari per evitare che vi siano casi in incubazione che possano essere sfuggiti al primo giro di test.

ALLARME SCUOLE

Non è mancato, poi, un caso scolastico, anche se si tratta di una sorta di chiusura di un cerchio: il contagio, infatti, è stato accertato in una ragazzina di 13 anni, residente in Medio Polesine, asintomatica, individuata come contatto stretto in ambito familiare, di una persona la cui positività era emersa. Caso vuole fosse già in isolamento domiciliare perché frequenta la terza alla scuola media del Conservatorio Buzzolla di Adria, dove fra venerdì e sabato sono state scoperte altre tre positività fra gli studenti, con l'intera classe posta in isolamento. Al momento sono 668 i residenti in Polesine in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Proprio su questo fronte si possono leggere in modo rassicurante le nove positività di ieri, perché, a parte un caso, di una 22enne residente in Basso Polesine, che ha effettuato un tampone privatamente per la comparsa di sintomi sospetti, e per la quale è stata attivata l'indagine per la ricostruzione dei contatti, tutti gli altri casi, di cui tre asintomatici, sono di persone già tracciate e quindi, già isolati. Si tratta di una 30enne residente in Alto Polesine, di un 63enne, un 45enne, un 46enne, un 41enne e un 37enne residenti in Basso Polesine e di un 41enne a Rovigo. Le positività totali riscontrate in provincia da inizio epidemia sono arrivate a 803. Di questi, 579 sono stati dichiarati guariti dopo il doppio tampone negativo. In tutto i tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine, sono arrivati a 108.097.

Francesco Campi

