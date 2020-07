L'EPIDEMIA

ROVIGO Altri due nuovi casi e il Polesine torna a fare i conti con un numero di contagiati in doppia cifra, sostanzialmente tornando ai livelli dei due punti opposti della curva epidemica, prima salita, poi discesa, ovvero a una quota pari a quella del 10 marzo, giorno che ha segnato il passaggio da 7 a 11 contagiati, fra i quali anche i due frati del convento di Lendinara, e del 4 giugno, giorno in cui gli ultimi due pazienti ricoverati nell'Area medica Covid hanno lasciato il reparto allestito per fronteggiare l'emergenza.

LA TENDENZA

Da allora non c'è stato alcun ricovero, ma la curva, nella sua discesa, ha avuto un rimbalzo, proprio quando era a un solo passo dal toccare lo zero. E negli ultimi 10 giorni, dal 14 luglio, quando è spuntata fuori, dopo oltre venti giorni di totale assenza di manifestazioni del virus, la positività di un 43enne di ritorno dall'India, seguita poi da casi locali, si sono registrati 10 nuove positività. Sostanzialmente una media di una al giorno, un dato non troppo rassicurante, anche se il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella frena possibili allarmismi: «Anche questi due nuovi casi spiega - sono casi sporadici, legati a contatti stretti o familiari. Non si tratta di focolai ma, comunque, il livello di attenzione deve rimanere elevato nei nostri comportamenti quotidiani».

BASSO POLESINE

I due nuovi casi sono comunque sempre localizzati in basso Polesine, come altri sei degli otto che erano presenti fino a ieri. Si tratta di una donna di 53 anni, asintomatica, che in quanto contatto stretto di un caso già emerso come positivo era già in isolamento domiciliare. E in isolamento domiciliare era stata già posta anche l'altra donna risultata contagiata, una 72enne, familiare di un caso positivo, anche lei asintomatica. Il fatto che le due donne fossero già state poste in isolamento domiciliare testimonia la reattività e l'importanza dell'attività di tracciamento e di isolamento preventivo dei contatti che viene effettuato dal Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss, che insieme al lavoro in corsia, si è rivelata l'arma vincente per contenere l'epidemia in Polesine: pur arrivando con gli ulteriori due nuovi casi a quota 463, resta la provincia con i numeri più limitati del Veneto.

ISOLAMENTO DOMICILIARE

Al momento in provincia di Rovigo risutano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva 138 persone. Per quanto riguarda i 10 casi di positività, tutti si caratterizzano per sintomi assenti o lievi. Quindi, fortunatamente, le porte del reparto Covid del San Luca, che previdentemente, seppur vuoto da oltre un mese, è rimasto attivo e pronto per eventuali emergenze, restano chiuse. Ma l'affacciarsi con cadenza quasi quotidiana di nuovi casi non può non essere un moto a mantenere ancora comportamenti responsabili, sia per la sicurezza proprio, che per quella altrui. E anche per evitare, soprattutto a chi ha un'attività aperta al pubblico, di trovarsi a fronteggiare nuove difficoltà dopo quelle epocali rappresentate dal lockdown. Il dato confortante, oltre a quello rappresentato proprio dall'assenza di casi gravi tali da rendere necessario un ricovero, è anche il permanere dell'assenza di casi all'interno delle strutture residenziali extraospedaliere, che rappresentano una delle aree a maggiore fragilità nel caso dello scoppiare di focolai interni. Il tutto mentre continuano ad andare avanti le campagne di screening, con i tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, che sfiorano quota 57mila: 56.979. Le persone sottoposte a tampone, invece, sono in tutto 24.700: questo in virtù della ripetizione dei tamponi agli stessi soggetti sia per le attività di screening che per le esigenze diagnostiche.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

