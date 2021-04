Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOROVIGO Numeri così bassi non si vedevano da mesi. Perché i nuovi casi riportati nel bollettino epidemiologico di ieri si contavano sulle dita di una mano. E non in senso figurato, ma letterale, perché erano proprio cinque in tutto. Così che le 11 nuove guarigioni, apparentemente un numero basso, risultano di fatto più del doppio dei contagiati. Un altro segnale importante sul fatto che la cosiddetta terza ondata, che ha...