Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Si aprono le porte dei richiami o per meglio dire, delle dosi booster anche a quarantenni e cinquantenni. Da ieri è possibile prenotare la terza dose, che è la seconda per chi abbia ricevuto il monodose Johnson&Johnson, anche a tutte le persone nate fino al 1981. La somministrazione è prevista a una distanza di almeno sei mesi dall'ultima inoculazione, ma il portale regionale dà già di per sé, in automatico, la...