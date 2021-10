Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Sono cinque i nuovi contagi emersi ieri, quattro dei quali in persone già tracciate e preventivamente posto in quarantena, fra l'altro controbilanciati da 13 guarigioni, così il numero di polesani attualmente positivi cala a 53, tornando a un livello che non si vedeva dal 21 luglio e scendendo al di sotto della quota di 56 che era stata toccata martedì, prima di un rimbalzo che sembrava inaugurare un trend in risalita, ma...