ULSS 5

ROVIGO Sono arrivati ieri gli esiti di altri cinque nuovi casi positivi al Covid, per un totale di 27 persone positive e 304 in sorveglianza domiciliare. E sono tutti contagi derivati da contatti sociali. Salgono, in totale, a 482 i residenti in Polesine con positività al virus da inizio epidemia.

Il bollettino Covid dell'Ulss 5 fa tornare la paura sul territorio della provincia, che si ritrova al livello della seconda metà di marzo. L'unica differenza sta nella gravità dei casi dal momento che dimesso il paziente del 1958, rimane un solo ricoverato in Malattie infettive e sui cinque positivi, tre sono asintomatici. Gli altri casi di positivi sintomatici non necessitano, per il momento, di ricovero.

I CONTAGIATI

Scendendo nel dettaglio delle positività, si tratta di un uomo di 42 anni, residente a Rovigo, contatto stretto di una persona positiva, che ha avuto sintomi: è in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva in quanto non necessita di ricovero. Una donna di 33 anni, sempre di a Rovigo, contatto stretto di una persona positiva, ha presentato anch'essa dei sintomi ed è in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, non necessitando di ricovero. Una donna del 1988, egualmente del capoluogo e contatto stretto di una persona positiva, era già in isolamento ed è asintomatica, pertanto prosegue nella condizione con sorveglianza attiva. Una donna del 1958, di Rovigo, contatto stretto di una persona positiva, era in isolamento ed è sempre asintomatica, dunque resta a casa con la sorveglianza. Un'altra donna di 36 anni di Rovigo, che si trovava inisolamento perché contatto stretto di una persona positiva, è asintomatica resta isolata con controllo.

IL COMMENTO

«La maggior parte degli ultimi contagi sono legati ai momenti di relazione sociale; l'invito è quello di essere responsabili e usare tutte le precauzioni anche in questi momenti e durante lo svago», sottolinea il direttore generale dell'Ulss 5, Antonio Compostella.

Anche l'età dei contagiati è bassa: a differenza della prima ondata del virus, che aveva colpito più che altro gli anziani e persone ospitate in strutture, i nuovi contagi riguardano chi ha ripreso relazioni sociali.

Per quanto riguarda i ricoveri, dei 27 positivi attuali, una sola persona è attualmente ricoverata per Covid nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. La situazione delle strutture protette e le case di cura del Polesine è, al contrario, tranquilla: non si segnalano positività tra gli ospiti né tra gli operatori. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 64.193. Le persone sottoposte sono 26.684. Resta stabile a 419 il totale dei guariti da inizio epidemia.

Roberta Paulon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA