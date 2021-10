Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Si conferma per un altro giorno in calo il grafico dei contagi da Covid-19: nelle ultime 24 ore si sono registrate 19 positività in provincia, delle quali solo cinque richiedono il tracciamento dei contatti. Le restanti 14, infatti, sono positività riscontrate su persone già in isolamento domiciliare. Scendono di due unità anche i ricoveri con l'uscita di un paziente dall'Area medica e semintensiva dell'ospedale di Trecenta...