CONSVIPO ROVIGO Nonostante la contrarietà dell'amministrazione comunale di Rovigo e l'astensione di Porto Tolle, Adria, Pontecchio e Porto Viro, l'accordo per la risoluzione del debito tra Provincia di Rovigo e Consvipo si farà. Via libera dal consiglio provinciale e dall'assemblea dei soci dell'ente consortile alla cessione da parte di Palazzo Celio del secondo piano dello stabile di viale della Pace (attualmente sede di alcuni uffici provinciali) in cambio della chiusura del debito da 530 mila euro venutosi ad accumulare in questi anni....