Consvipo, quattro mesi per rilanciarlo

CONSORZIO DI SVILUPPOROVIGO Per la prima volta, da quando è sorto nel 1963, il Consvipo ha un governo tecnico e non politico. Forse questa è la principale novità emersa nell'assemblea di giovedì. Nessun partito infatti ha voluto proporre candidati da mettere alla guida dell'ente e all'interno del consiglio di amministrazione.«È vero, il Consorzio per lo sviluppo del Polesine sarà retto nei prossimi mesi da tre persone che non hanno nulla a che fare con i partiti, anche se però la decisione è stata politica, visto che è stata presa da...