Consvipo, nominato il Cda che lo porterà a chiudere

ROVIGO Più che consiglieri di amministrazione, commissari liquidatori: ieri è stato nominato il nuovo cda del Consvipo e, senza sorprese, il mandato è di chiuderlo. E' scoccata l'ora dell'eutanasia, anche se le sorprese non sono da escludere, seppur improbabili. Nel piano di cessazione, redatto da Ivan Dall'Ara, nella doppia veste di presidente della Provincia e dell'assemblea dei soci del Consvipo, c'è un passaggio possibilista: «Sempre che non emergano soluzioni che consentano il superamento dei problemi e il conseguente prosieguo dell'attività, magari in una nuova e diversa visione strategica atta a valorizzare il territorio e, comunque, nel rispetto della libertà di scelta di partecipazione». La scelta liquidatoria è frutto non solo dell'obbligatorietà del versamento delle quote sociali, come ribadito dal lodo arbitrale che ha dato torto a Palazzo Celio, intimando di pagare al Consvipo la prima delle tre rate annuali da 260mila euro ancora non versate, ma anche al fatto che chi voglia uscire dal Consorzio debba far acquisire agli altri le proprie quote.

NUOVO VERTICE

Il nuovo presidente è Mario Barioli, avvocato veneziano esperto di diritto amministrativo, vicepresidente, Monica Nale, commercialista ed ex consigliera comunale di Forza Italia e revisore in Asm Set. Terzo consigliere, l'avvocato Antonio Valente dello studio Zarbo e Zanussi. Chiaro l'input: «Il nuovo consiglio si propone di accompagnare il Consorzio fino alla formale apertura della liquidazione». Si porteranno a termine i progetti per i lavori di pubblica utilità 2018, mentre quelli 2019 saranno affidati a due Comuni. Sarà avviato anche il progetto sulle piste ciclabili con finanziamento alla Provincia della Fondazione Cariparo. I nodi sono: la ricollocazione dei dipendenti, la voltura ai Comuni del mutuo per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e le partecipazioni societarie. Ad alzare la mano, che significa pollice verso per il Consvipo, sono stati i sindaci di Badia, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Costa, Fiesso, Fratta, Giacciano, Melara, Occhiobello, Polesella, Porto Tolle, San Martino, Stienta, Trecenta, Villadose, oltre a Ceregnano e Provincia, entrambi guidati da Dall'Ara: ben 19 soci sui 33 presenti, il 63% delle quote sociali. Adria, Bosaro, Castelguglielmo, Gaiba, Gavello e Pettorazza, invece, si sono astenuti. Solo 7 i no, meno del 15%: Ariano, Bagnolo, Canda, Pontecchio, Taglio di Po, Villanova del Ghebbo, oltre a Rovigo.

