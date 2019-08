Consvipo, La Cgil chiede il rilancio del ruolo di regia a livello provinciale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCIETÀ PARTECIPATEROVIGO «Non si perda ulteriore tempo nel ricollocamento delle quote messe a disposizione dalla Provincia: rapidamente tutti gli attori socio-economici sappiano mettersi a sistema, ognuno con le proprie funzioni e competenze, per dare un preciso indirizzo sui settori e sulle vocazioni verso cui orientare le azioni e le progettualità legate allo sviluppo del Polesine, integrandosi con il sistema d'istruzione e formazione locale, per garantire insediamenti di qualità ed una offerta di professionalità adeguata».E' questo...