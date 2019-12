Consvipo, il centrodestra cerca un posto per Bimbatti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUNICIPALIZZATEROVIGO Un sabato di frenetiche riunioni per la politica polesana. Sul tavolo rimane da risolvere la questione Consvipo, con lo schieramento di centrodestra incerto se chiudere o provare a fare leva con i propri numeri all'interno dell'assemblea dei sindaci-soci per assumerne la guida ed il centrosinistra che prova a compattarsi dietro il sindaco Gaffeo che da settimane ha avanzato la proposta di rilevare alcune quote della Provincia, incapace ormai di gestire le spese sociali della sua quota nel Consorzio.Ieri mattina nella sede...