LIQUIDAZIONE CONSVIPO

ROVIGO Fa discutere il ricollocamento del personale del Consvipo, l'ente di sviluppo provinciale sciolto con decisione dei soci e che ora dovrebbe trovare destinazione occupazionale per gli ex dipendenti. A puntare il dito contro l'assenza di disposizioni e soluzioni in merito da parte proprio di quei Comuni soci che hanno frettolosamente votato la messa in liquidazione del consorzio sono le organizzazioni sindacali territoriali Cgil, Cisl e Uil. Dichiarandosi contrarie alla scelta di dismissione dell'ente che, opportunamente rivisto, sarebbe stato un valore aggiunto per il territorio e in prospettiva per la valorizzazione delle funzioni proprie in un'area più ampia con la Bassa padovana, le parti sociali respingono come inaccettabile la posizione poco tecnica e molto più politicizzata dello scarica barile sull'applicazione della norma statutaria che prevede, in caso di scioglimento, la ricollocazione dei lavoratori negli enti soci. Fatta eccezione per Comune capoluogo e Provincia, nessuno degli altri Comuni soci sembra interessarsi delle conseguenze delle loro scelte.

sindacati sottolineano che A parole Comune di Rovigo e Provincia avevano escluso problemi per ricollocare i dipendenti poiché parte delle professionalità dei lavoratori sarebbero state valutate e assorbite. In realtà sarebbe emersa, sia da parte del sindaco di Rovigo, sia dal presidente della Provincia, la non fattibilità di un ricollocamento secondo giurisprudenza e competenza. Le difficoltà dal Comune precisano i sindacati - sono già state superate in passato confermando che la mobilità tra enti è possibile. Se Palazzo Nodari vuole tecnicamente negare addirittura la natura di ente Pubblico del Consvipo conseguentemente dovrebbe ritenere nulli e illegittimi gli atti che in qualità di soci del Consorzio le amministrazioni locali hanno sottoscritto nel corso dei decenni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA