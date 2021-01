PALAZZO NODARI

ROVIGO Il tema del consumo di suolo tiene divise maggioranza e opposizione in consiglio comunale: da una parte la lista Gaffeo sindaco, dall'altra la lista Menon che in aula a Palazzo Nodari si è opposta alle decisioni della maggioranza.

Si è conclusa così tra le polemiche una frattura che si era aperta già diversi mesi fa, provocando numerosi mal di pancia, peraltro, anche all'interno della maggioranza stessa. A dare una spiegazione dettagliata della questione è il capogruppo della lista Menon, Mattia Milan, che illustrando i vari passaggi della delibera, motiva anche la bocciatura arrivata dalla sua lista.

«Abbiamo votato la variante al Piano di assetto territoriale in adeguamento alla regionale 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo - esordisce - che mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050».

Il tutto nasce nel 2017, quando «il Comune di Rovigo comunica in Regione un calcolo errato relativo alla Sau, Superficie agricola utilizzabile. Un'esagerazione, più di 300 ettari disponibili. La Regione comunica dunque al Comune di Rovigo che ha tre possibilità: ricalcolo della Sau corretta in proporzione al Pat, in alternativa accettare 36 ettari corrispondenti alla media dell'ambito sovracomunale omogeneo di appartenenza, o comunicare zero ettari di ulteriore superficie agricola utilizzabile da urbanizzare, in coerenza con quanto acclamato in campagna elettorale».

L'ACCUSA

A questo punto, Milan sferra l'affondo: «La giunta sceglie l'opzione del ricalcolo. Chiede, dunque, di avere la disponibilità, un tesoretto, di 84 ettari di suolo agricolo potenzialmente urbanizzabile. E lo fa a settembre 2019, con una delibera che arriverà in terza commissione a dicembre di quell'anno, per poi essere ritirata per integrazioni di documentazione».

È a questo punto che Milan tenta di mettere un punto fermo. «A gennaio 2020 invio una mozione per lo zero consumo di suolo a Rovigo, che slitterà a maggio». Mozione che poi viene bocciata: «Pare che zero non vada bene, 36 nemmeno, 84 se ne poteva discutere. Intanto, però, la mozione viene bocciata. Attenzione: c'era tempo fino al 30 settembre 2020 per comunicare la variante alla Regione».

Seguono una serie di deroghe che portano alla scadenza del 31 dicembre e alla delibera approvata in aula sulla quale Milan attacca: «Dire che non si poteva seguire alcuna opzione se non quella degli 84 ettari, in quanto l'unico giustificato tecnicamente, non è vero a parer mio. Sul piano politico, penso che mai vi sia stata la volontà di cambiare rotta sul tema, ma in questi mesi si è cercato solo di apporre paletti tecnici per difendere una posizione, una scelta che è essenzialmente politica».

LA REPLICA

Di avviso completamente opposto è Giorgio Osti, consigliere della lista Gaffeo che tra una frecciatina e l'altra, sottolinea: «Si porta praticamente a zero il consumo di suolo».

Per Osti il risultato è soddisfacente perché «porta di fatto il consumo a zero, perché con le modifiche introdotte dall'assessore Luisa Cattozzo, ogni nuova urbanizzazione di suolo da parte di privati comporta un meccanismo compensatorio».

E conclude: «Salvaguarda la discrezionalità dell'amministrazione comunale nell'approvare nuove proposte di consumo di suolo. Non è un valore da poco la tutela dell'autonomia comunale in fatto di urbanistica privata, si tratta di 84 ettari sui quali l'amministrazione, questa o quelle future, potranno esercitare una potestà di merito».

Elisa Barion

