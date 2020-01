CONSULTA DEGLI STUDENTI

ROVIGO Appuntamento col prefetto ieri per una rappresentanza della Consulta provinciale studentesca, che è stata accolta nel pomeriggio da Maddalena De Luca nel piano nobile della Prefettura. Il gruppo di studenti, guidato dal presidente Ares Bagatin e accompagnato da Valeria Vettorato, referente dell'Ufficio scolastico provinciale per l'Area legalità, e dall'insegnante di Diritto del Viola-Marchesini Giuliana Simeone, ha visitato prima i locali di palazzo Sgarzi, residenza cittadina della massima carica istituzionale della provincia, che poi li ha accolti in uno studio privato per un incontro da inserire in un percorso di cittadinanza consapevole e responsabile, finalizzato alla sensibilizzazione dei componenti dell'organismo che assicura il più ampio confronto fra gli studenti delle scuole superiori del Polesine.

EDUCAZIONE CIVICA

Agli studenti il prefetto De Luca ha prima spiegato le funzioni svolte nel sovrintendere le funzioni amministrative periferiche dello Stato, coordinandole con quelle esercitate dagli enti locali, e il ruolo di autorità provinciale di pubblica sicurezza: presiede infatti il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e coordina le forze di Polizia, impegnate tra le tante attività - non ha nascosto De Luca - con una grande mole di lavoro sui reati in materia di stupefacenti. Il prefetto, ha aggiunto Maddalena De Luca, sovrintende poi al coordinamento degli interventi di immediato soccorso nell'ambito della protezione civile, riveste il ruolo di garante della continuità gestionale delle amministrazioni ogni volta che vengano meno gli amministratori eletti dai cittadini.

IL PREFETTO

«È un lavoro bellissimo, di grande responsabilità, e spero che qualcuno di voi possa scegliere la stessa carriera: fare il prefetto è un modo di essere e di fare parte dello Stato per dare risposte immediate ai problemi dei cittadini». De Luca, dopo i compiti del prefetto, ha chiarito i titoli e i requisiti necessari per intraprendere la carriera lavorativa in Prefettura, ricordando che solo nel 1960 fu riconosciuto, dalla Corte costituzionale, il diritto delle donne a partecipare ai concorsi pubblici che prima erano riservati ai soli uomini. E proprio il concorso al quale partecipò l'attuale prefetto di Rovigo, fu il primo - ha aggiunto De Luca - nel quale ci fu una prevalenza di vincitrici. Se la parità di genere è un traguardo ancora lontano in alcuni ruoli, non è più così tra i prefetti, ha affermato il prefetto di Rovigo.

LA CARRIERA

«Il Polesine - ha continuato - mi sta dando soddisfazioni enormi: sono entrata subito in sintonia con questa provincia e mi sono sentita subito a casa. Mi sento privilegiata, perché con questo lavoro sto facendo ciò che sognavo di fare. Per questo, ragazzi, vi dico innamoratevi del vostro sogno e perseguitelo e fate di questo il vostro mantra». Tra le domande fatte al prefetto durante l'incontro c'è stata anche questa: in nessun momento è mai stata in dubbio sull'applicare i principi della Costituzione? «Mai, anche davanti a episodi che potevano porre degli interrogativi - ha risposto De Luca -, perché con un padre maresciallo dei Carabinieri e una madre insegnante, ho sempre respirato aria di profondo rispetto delle istituzioni». «L'occasione di rappresentare gli studenti a livello provinciale - ha concluso il prefetto - raccogliendo istanze, completando progetti e accordi con le realtà scolastiche e di tutto il territorio, vi mette sulla buona strada per capire che nel lavoro occorre confrontarsi e mettersi a disposizione degli altri, con pazienza, lucidità e passione».

