LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ROVIGO L'Agenzia delle Entrate ha detto sì. E può ripartire, quindi, il percorso per la fusione per incorporazione del Consorzio Rsu in Ecoambiente, tecnicamente una fusione inversa, che dovrebbe portare alla conclusione del lungo percorso di liquidazione del Corsorzio Rsu ed aprire la strada al rinnovo ad Ecoambiente della gestione in house del servizio integrato di gestione dei rifiuti in Polesine anche dopo la scadenza del 31 dicembre. A darne comunicazione è l'azienda, che parla di «una ripartenza vera e propria, che non riguarda la parentesi epidemica, durante la quale Ecoambiente non solo non si è fermata, ma anzi ha aumentato il proprio impegno, bensì il lungo percorso di fusione con il Consorzio Rsu che si è interrotto. E che può ricominciare a spron battuto dopo che l'Agenzia delle Entrate ha confermato che nell'operazione non vi sono profili di elusività fiscale, come invece adombrato nell'interpello che era stato formulato dal commissario liquidatore del Consorzio, bloccando l'iter che si sarebbe dovuto concludere lo scorso dicembre».

BILANCIO APPROVATO

Il cda di Ecoambiente, formato dal presidente Marco Trombini, dall'amministratore delegato Giancarlo Lovisari e dalla consigliera Michela Bacchiega, nel frattempo ha approvato il bilancio di esercizio 2019, con un valore della produzione passato da 35.887.390 euro del 2018 a 37.223.949. «La nostra gestione si legge nella relazione dell'ad -, dedicata sia al completamento e miglioramento della raccolta differenziata, che alla razionalizzazione e gestione degli impianti, ha garantito la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dando prova di calmierazione dei costi». Ma non è tutto in discesa, perché per arrivare alla fusione bisogna che siano rispettate le scadenze fissate dal Consiglio di Bacino. Altrimenti, spiega Ecoambiente, si corre «il rischio di una gravissima svalorizzazione dell'azienda, a danno dei Comuni e quindi dei cittadini, ma anche della messa in discussione del posto di lavoro di centinaia di dipendenti, come prospettato anche nell'incontro con il prefetto il 10 dicembre scorso».

ASSEMBLEA VICINA

L'assemblea di controllo analogo dovrà approvare il bilancio di Ecoambiente in modo che il 23 giugno arrivi il via libera anche dall'assemblea dei soci. Il Consorzio Rsu deve redigere e approvare il bilancio di esercizio 2019 ed il bilancio di previsione 2020 entro il 26 giugno, quando Ecoambiente e il commissario liquidatore del Consorzio saranno chiamati ad approvare il nuovo progetto di fusione. L'assemblea di controllo analogo e il Consiglio di Bacino, entro il 10 luglio, spiega Ecoambiente, devono recepire il bilancio di previsione 2020 del Consorzio Rsu, valutando la possibile copertura finanziaria della gestione commissariale fino alla stipula dell'atto di fusione, mentre entro il 10 agosto il Consorzio Rsu deve cedere tutti i beni al Consiglio di Bacino: «Così il primo settembre l'assemblea di controllo analogo può approvare il progetto di fusione, dando mandato ai soci di intervenire nell'assemblea straordinaria per l'approvazione. Se questi tempi saranno rispettati, entro l'11 settembre può essere stipulato l'atto di fusione inversa ed Ecoambiente può succedere universalmente al Consorzio Rsu, che può essere definitivamente liquidato».

E.Bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA