CONSORZIO DI SVILUPPOROVIGO Un buco nell'acqua l'incontro dei sindaci polesani per la risoluzione del debito della Provincia con il Consvipo. All'appuntamento sono mancate le quote utili a garantire il numero legale per approvare l'accordo transattivo per la risoluzione del debito di oltre 550mila euro che Consvipo vanta nei confronti di Palazzo Celio.Determinante è stata l'assenza di Rovigo, che ha inoltrato al presidente della Provincia Ivan Dall'Ara una lettera nella quale si giustificava spiegando che non era stata inviata una sufficiente...