CONSORZIO DI SVILUPPOROVIGO Puntare sulla Zes va bene, ma anche una Legge speciale per il Polesine potrebbe rappresentare un autentico volano di sviluppo per l'intera provincia di Rovigo. La proposta di combinata arriva dal Consvipo, il Consorzio di sviluppo per il Polesine, che rilancia sui temi dell'economia e dello sviluppo del territorio compreso tra Adige e Po. «I dati della decrescita sono preoccupanti e impietosamente sotto gli occhi di tutti, non occorre esser un addetto ai lavori per comprendere la situazione - afferma il presidente...