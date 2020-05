CONSORZIO DI SVILUPPO

ROVIGO Addio Consvipo. L'ente consortile, voluto negli anni'60 da Antonio Bisaglia, ha iniziato il suo ultimo progetto: la liquidazione. Ieri mattina il consiglio provinciale, all'unanimità, ha abbassato la scure e ne ha decretato l'avvio anticipato della liquidazione. Palazzo Celio detiene ancora la maggioranza delle quote, ben il 45%, dell'agenzia territoriale di programmazione e adesso, dopo il suo voto, si attende solo che anche solo una decina degli altri 47 soci voti nella stessa maniera per arrivare all'effettiva messa in liquidazione. Di questo club attualmente fanno già parte Badia, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, Fiesso, Melara, Polesella, San Martino di Venezze, Stienta e Trecenta, oltre alla Camera di Commercio, che già tempo fa aveva manifestato la volontà di uscire dalla compagine.

IL PRESIDENTE

«Era un'agonia che durava da anni - ha spiegato il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara - e mi dispiace essere stato io a portare a termine questa operazione, ma non ho fatto altro che rispettare il volere dei soci del Consvipo. Conto che entro giugno sia nominato il liquidatore e che per la fine dell'anno si arrivi alla fine del percorso, proprio per evitare che i soci siano chiamati a pagare altre quote annuali». Proprio gli esborsi economici sono stati l'elemento determinante nel convincere la maggioranza dei soci a chiudere baracca e burattini, dopo un ultimo tentativo di rilancio avviato quasi due anni fa nominando presidente Guido Pizzamano. La sola Provincia si trova con un debito sicuro di quasi 265 mila euro (annualità 2017), che si allarga a circa 800 mila euro se si considerano i versamenti 2018 e 2019. Dall'Ara, sin dalla sua elezione, ci aveva provato a salvare l'ente attraverso un'operazione immobiliare che avrebbe provveduto a cancellare il debito, solo che non è mai andata in porto. Adesso i progetti gestiti dal Consvipo finiranno in capo a Palazzo Celio e ai Comuni, come la pista ciclabile da 1,1 milioni di euro, la cui realizzazione comincerà in piena estate.

POCO CONVINTI

Non tutti, però, guardano alla liquidazione dell'ente con entusiasmo. A guidare la ristretta fazione di Amministrazioni intenzionate a difenderlo è sempre stato Gaffeo, primo cittadino rodigino: «Rovigo - afferma - era contraria, siamo convinti che Consvipo abbia un senso come strumento di area vasta. C'è la necessità di rimodularlo, renderlo efficiente, affinché sia in grado di dispiegare le proprie possibilità di coordinamento con i Comuni e farne un'agenzia dello sviluppo. Auspico che tutti i soci si muovano per trovare una soluzione per i dipendenti».

Alberto Lucchin

