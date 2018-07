CONSORZIO DI SVILUPPO ROVIGO A distanza di quasi sette mesi dall'ultima volta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONSORZIO DI SVILUPPOROVIGO A distanza di quasi sette mesi dall'ultima volta che l'assemblea dei soci si era riunita, il clima al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine non è cambiato. Anzi gli animi ieri pomeriggio, nella sede dell'Interporto erano a dir poco infuocati. Prima che iniziasse l'adunanza c'è stati infatti un animato botta e risposta tra l'ex presidente di Consvipo, Angelo Zanellato, e il sindaco di Rovigo Bergamin in merito alle ultime dichiarazioni espresse dal primo cittadino leghista sull'utilità dell'ente. L'assemblea,...