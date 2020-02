CONSORZIO DI BONIFICA

ROVIGO L'assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo ha eletto Roberto Branco nuovo presidente dell'ente per la manutenzione e tutela del patrimonio ambientale ed agricolo.

NUOVO ELETTO

Branco, residente a Lendinara e sposato, con due figli, conduce con i fratelli e con il padre l'azienda agricola di famiglia a indirizzo cerealicolo e allevamento avicolo di tacchini da carne. Da vent'anni è consigliere di sezione Coldiretti di Lendinara e dal 1999 al 2003 è stato delegato provinciale di Giovani Impresa di Rovigo. Dal 2005 al 2015 è stato vicepresidente di consulta di frazione del Comune di Lendinara e dal 2006 ad oggi è componente del consiglio regionale Ava (Associazione Veneta Avicoltori). Dal 2010 è consigliere del Consorzio di Bonifica e dall'aprile 2018 è entrato a far parte del cda dello stesso Consorzio. Il nuovo presidente subentra a Mauro Visentin che ha presieduto l'ente consortile tra il 2015 e il 2019.

LAVORO DI SQUADRA

Subito dopo l'elezione, prendendo la parola, ha ringraziato il predecessore ed i componenti dell'assemblea che lo hanno eletto e per la fiducia accordata, chiedendo loro di lavorare in sinergia per il raggiungimento di obiettivi comuni quali la sicurezza idraulica, il potenziamento del servizio irriguo e la cura dell'ambiente, elementi imprescindibili per garantire la vita e le attività agricole, artigianali ed industriali del territorio.

IL NUOVO VERTICE

L'assemblea ha inoltre eletto il vicepresidente, riconfermando Lauro Ballani, mentre gli altri componenti eletti del cda sono Paolo Sartori e Marco Bari. Sarà componente del consiglio di amministrazione un delegato regionale, in fase di nomina da parte della Regione del Veneto, e sarà invitato a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione anche Giuseppe Tasso, sindaco di Fratta Polesine, nella sua veste di presidente della Consulta dei sindaci del territorio.

A.Luc.

