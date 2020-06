ADRIA

«L'amministrazione si comporta come un buon padre di famiglia. Pensa sia al presente e lavora soprattutto per il futuro dei suoi cittadini». L'assessore al bilancio Wilma Moda prova a fare chiarezza sul bilancio comunale già approvato, replicando al fuoco di fila delle opposizioni. «I rappresentanti dei vari schieramenti politici dovrebbero svolgere un ruolo collaborativo - spiega - mentre i consiglieri di minoranza dovrebbero attivarsi con proposte fattibili, invece di intervenire con l'unico scopo di fare opposizione. Nonostante la spiegazione del dirigente del I settore, Serenella Barbon, si continua a distorcere la realtà dei fatti per screditare questa amministrazione». Un comportamento migliore, spiega, eviterebbe uno spreco di inutili energie da impiegare lavorando per il bene della collettività.

Moda definisce infelici alcune uscite delle minoranze. «I numeri vanno letti correttamente. Viene chiesta la riduzione del 20% sui servizi a domanda individuale senza motivare dove l'ente potrebbe andare a pescare quella percentuale nella fiscalità generale del bilancio. L'eliminazione dei parcheggi a pagamento e l'istituzione del disco orario non tiene conto poi degli stalli già istituiti gratuitamente per favorire lo shopping, dalle 18.30 alle 20, incluso tutto il sabato pomeriggio e la domenica. Passare da tre a quattro rate della Tari significherebbe inoltre per i cittadini pagare due rate, anziché una, a dicembre, per una cifra complessiva che il Comune deve girare a Ecoambiente».

QUESTIONE DI NUMERI

Moda ritiene discriminatoria la riduzione Imu per quei proprietari che non hanno preteso il canone dai loro inquilini. «Lo è nei confronti di chi ha perso il lavoro e si trova la seconda casa, magari ereditata, o per chi è in cassa integrazione e vedrà i soldi tra mesi. Non ci sono comuni in Polesine che hanno deliberato lo slittamento della rata Imu al 30 settembre senza sanzioni. L'articolo del Decreto rilancio, a cui fa riferimento l'opposizione, si riferisce a casi specifici ovvero ad attività ricettive che sono anche proprietari di immobili adibiti ad alberghi, pensioni, stabilimenti balneari. Probabilmente esistono due comuni nel ravennate che hanno adottato tale scelta».

IMU SUGLI IMMOBILI

Per l'imu degli immobili di categoria D, dopo aver spiegato che una parte va direttamente allo Stato, Moda specifica che «Per due mesi e mezzo il Comune dovrà anticipare al governo la quota dei cittadini, che poi andrà a incassare al 30 settembre. Chiedere di non perseguitare in futuro chi non ha pagato le tasse, significherebbe prendere in giro quanti hanno rispettato le scadenze. Il regolamento generale delle entrate, rende possibile forme di dilazioni molto elastiche».

Se la prende infine con il Pd: «Secondo i Dem il Comune può spendere liberamente in lavori pubblici, i 4 milioni e 186 mila euro dei 5 di avanzo di amministrazione. Tolti i fondi che devono essere accantonati, vincolati e investiti, sulla cifra del 5 milioni 171mila euro del consuntivo 2018, in base alla normativa vigente, sono rimasti 370 mila euro di avanzo di amministrazione libero. Cifra ben lontana dagli oltre 4 milioni, che il Pd pretende siano usati in lavori pubblici».

Guido Fraccon

