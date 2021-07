Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONSERVATORIROVIGO - ADRIA Così vicini ma forse troppo lontani. La richiesta a gran voce da parte di cittadini e formatori di un liceo musicale solleva dubbi e perplessità. Perché in tutta Italia si è assistito negli ultimi anni a un proliferare di licei musicali addirittura 8 in provincia di Caserta ma in Polesine, dove ci sono due conservatori, non ne esiste nemmeno uno? Semplice: scuole medie a indirizzo musicale e conservatori non...