Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il modulo per il consenso alla vaccinazione contro il Covid-19 si scarica online e si compila a casa. Si può fare grazie all'iniziativa adottata dall'Associazione diabetici di Rovigo che collabora con il Centro antidiabetico nel fare le telefonate alle persone con patologia per convocarle all'appuntamento per la somministrazione. L'obiettivo è quello di contribuire a diminuire gli assembramenti al Centro vaccinazioni dell'ospedale di...