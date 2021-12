TAGLIO DI PO

Il concerto di Natale in Sala Europa ha fatto da cornice alla consegna dei riconoscimenti agli studenti meritevoli. «Abbiamo ritenuto - ha spiegato l'assessore all'Istuzione, Veronica Pasetto - di recuperare l'anno perduto perché è doveroso riconoscere pubblicamente chi si è impegnato nello studio ottenendo il massimo giudizio finale da parte della scuola e conoscere le scelte fatte e gli indirizzi scelti per il proseguo degli studi, sia per le scuole superiori che per le università».

I protagonisti della serata sono stati i ragazzi dell'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo di Taglio di Po e degli allievi del Conservatorio Buzzola di Adria. Le borse di studio di 150 euro sino state assegnate ad alunni della scuola media con votazione 10/10: anno scolastico 2019-2020: Anna Fonsato, Anna Trapella, Nirko Porzionato, Lisa Stefanin; anno scolastico 2020-2021: Giulia Barbon, Aurora Lucio, Alice Bullo, Jacopo Moretto, Camilla Visentin, Pietro Pagliai, Claudia Marangon, Camilla Frigato, Matteo Passarella e Marta Milani.

Borse di studio di 250 euro assegnate a studenti della scuola superiore con votazione 100/100, anno 2019-2020: Maria Antonietta Girotti, Beatrice Luppi, Emanuele Giuseppe La Grutta, Maiane Bispo De Almeida, Nicholas Moschini, Enrico Pozzato; anno 2020-2021: Valentina Fabbri, Valentina Baccaglini, Emma Duò, Marta Finotti, Maria Temporin, Flavio Marangoni, Matteo Doati, Miriam Orlandini, Sara Fregnan, Sara Ferro, Enrico Doria, Giulia Zanellato, Gaia Brunello, Alessio Siviero. Il saluto finale dell'assessore Pasetto si è condensato in un ringraziamento agli studenti presenti per ritirare il riconoscimento dell'Amministrazione comunale (attestato e somma in denaro) e gli auguri perché ognuno possa vivere al meglio queste festività.

Giannino Dian

