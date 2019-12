Connessione veloce, frazioni ancora scoperte

LA RICHIESTA

ROVIGO «Ogni angolo della città deve essere raggiunto dalla fibra». Lo chiedono con una interpellanza i consiglieri Milan, Menon, Bonvento e Sette della Lista Civica Silvia Menon firmata anche dal consigliere M5s Maniezzo.

«La richiesta di connessioni stabili, ma soprattutto veloci, è in continua espansione, sia in relazione alla diffusione delle funzioni presenti in rete, sia per i servizi pubblici e privati che sempre più utilizzano la banda larga per raggiungere i cittadini spiegano i consiglieri -. Centro e quartieri sono raggiunti dalla tecnologia in fibra ottica, mentre nelle frazioni la maggior parte delle abitazioni sono connesse solo da rete Adsl 7mb o 20 mb che, nei momenti di congestione di rete, garantisce appena una connessione minima di 2 mb, risultando particolarmente lenta per la trasmissione e ricezione di dati internet».

STUDENTI PENALIZZATI

Gli interpellanti aggiungono che vi è una forte richiesta anche da parte degli studenti che richiedono una connessione più veloce dell'Adsl.

Secondo i consiglieri di minoranza, la presenza di una corretta copertura di questo servizio può permettere lo sviluppo di aziende private e la localizzazione, anche in questo territorio, di nuove realtà produttive che hanno la necessità di ricevere servizi di connessione stabile e veloce. «Tutti i rodigini sottolineano Menon, Bovento e Maniezzo - dovrebbero poter fruire degli stessi servizi in quantità e qualità».

Viene in sostanza chiesto in particolare a Polesine Tlc che per il Consvipo realizza la banda larga in Polesine, un quadro sullo stato del progetto in merito alla predisposizione e diffusione della fibra ottica a Rovigo per definire quali zone sono raggiunte e quali lo potranno essere in futuro, accompagnando il tutto con un processo di ampliamento del progetto di diffusione e copertura della rete di Open Fiber.

