IL CASO

GAVELLO Vanno a fare la spesa in due e si trovano multati. La spiacevole avventura è successa a una coppia gavellese, recatasi a fare i propri acquisti al centro vendite Conad in Area Tosi a Rovigo. «Un supermercato nel quale andiamo di solito per la spesa grossa, ma che da qui in poi eviteremo accuratamente».

IL RACCONTO

Iniziano così, con forte rammarico, il proprio racconto i due coniugi. Arrivati all'ingresso una commessa li ferma, dicendo loro che può entrare un solo componente. «Mi faccio da parte - prosegue il marito - per far entrare mia moglie, ma mi accorgo in seguito di avere in tasca il bancomat per pagare il conto. Entro per raggiungere mia moglie e in pochi minuti vedo arrivare una pattuglia della Polizia che ci fa uscire, imbarazzatissimi, come fossimo due delinquenti, sotto gli sguardi dei clienti e del personale».

Inevitabile la multa, salata. «I poliziotti ci hanno fatto un verbale da 400 euro, ridotto a 280 se pagato entro cinque giorni. Vero che le leggi vanno rispettate, ma ero entrato solo da pochi minuti per portare il bancomat. Gli agenti sono apparsi anch'essi dispiaciuti. Mi hanno riferito che dovevano eseguire il proprio dovere, c'era stata una segnalazione e sono dovuti intervenire».

LA PROTESTA

L'uomo aggiunge che «arrivato a casa, ho chiamato a mia volta la direzione del supermercato per esprimere il mio disappunto per quanto avvenuto. Se questa è la gentilezza Conad... Ho chiarito che avrebbero potuto invitarmi a uscire richiamandosi alla normativa e sarei uscito senza fare resistenza. Sono uno che ha sempre rispettato le regole. Al Conad ci andiamo quasi ogni settimana per la spesa. Un cliente fedele meriterebbe di essere trattato meglio. Io ho 70 anni, mia moglie qualcuno in meno. Soffre di tunnel carpale e ha bisogno di un piccolo aiuto con i pacchi pesanti o le confezioni di acqua. All'interno c'erano anche altre coppie di clienti, non capisco perché solo a me. Oltre alla sanzione, ci pesa il forte imbarazzo provato in quegli interminabili momenti».

LA RISPOSTA

Dalla direzione del supermercato non manca la replica con una differente versione dei fatti. «Fosse stato solo per consegnare il bancomat, ci saremmo incaricati noi stessi di recapitarlo alla moglie e sarebbe successo nulla. Inoltre, nel tempo intercorso tra l'arrivo delle forze dell'ordine, avrebbe fatto in tempo a uscire mille volte. La commessa sulla porta non ha potuto ignorare le lamentele che si sono alzate dagli altri clienti in attesa».

La capienza del supermercato, spiegano i responsabili dell'esercizio, è di 75 persone se come previsto dalle regole, entra un solo componente per nucleo familiare. «Quando si presentano in due, abbiamo l'obbligo di fermarli e spesso le situazioni da gestire diventano difficili anche per noi. Se qualcuno ha dei problemi fisici o di salute ce lo dice e provvediamo con la massima cortesia. Alle Forze dell'ordine abbiamo chiesto come dovevamo comportarci, se la segnalazione fosse stata fatta dai clienti stessi, saremmo stati sanzionati a nostra volta».

Moreno Tenani

