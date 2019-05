Confindustria, Luca e Alessia primeggiano nella capitale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAROVIGO Luca Branco è uno studente di quarta superiore, dell'indirizzo meccanico dell'Itis Viola di Rovigo, Alessia Bonvento, invece, è in quinta, dell'indirizzo sistemi informativi dell'Iis De Amicis. Martedì erano a Roma, nella sala Pininfarina della sede nazionale di Confindustria, in via dell'Astronomia. Non per applaudire, ma per ricevere un applauso, visto che si sono classificati rispettivamente primo e terza nel premio letterario in memoria Diego Lorenzon, istituito, parallelamente a quello in memoria di Salvatore Giordano, dal...