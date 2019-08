CONFESERCENTI ROVIGO Il rilancio dell'outlet di Occhiobello per mano dei canadesi?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONFESERCENTIROVIGO Il rilancio dell'outlet di Occhiobello per mano dei canadesi? Tutto da vedere. Vittorio Ceccato, presidente della Confesercenti provinciale di Rovigo, è cauto nei confronti del futuro della struttura commerciale. E c'è di più. Secondo le sue parole, «continua ad essere una struttura non adeguata al territorio del Medio ed Alto Polesine».Poco entusiasmo e tanti dubbi aleggiano in casa dell'associazione polesana del commercio sul fronte dell'impulso che la società canadese Dawn Asset Global Limited Ltd, che lo scorso...