Confesercenti: «La Zls darà slancio all'economia»

ECONOMIA

ROVIGO «È molto positivo che nella Legge di Bilancio di questo Governo sia stata inserita e votata la nascita di una nuova Zona logistica semplificata per l'area metropolitana che include le due province di Venezia e Rovigo. In questo modo le agevolazioni fiscali previste per le Zes del Sud Italia, si estendono anche alle nuove Zls riconosciute nel nostro territorio, con ricadute positive per il rilancio dell'economia regionale nel suo complesso».

CONFESERCENTI

Così Maurizio Franceschi, direttore di Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo, commenta il nuovo provvedimento del Governo che concede a Porto Marghera, Campalto e Murano nel Veneziano e in numerosi comuni del Polesine, delle agevolazioni fiscali finora solo proprie delle Zes, come il credito di imposta, sgravi contributivi per le assunzioni e semplificazioni burocratiche. Sono 16 i Comuni che ne beneficeranno in provincia di Rovigo, tutti localizzati nell'area rivierasca a ridosso del Po.

INVESTIMENTI MIRATI

«Confesercenti - sottolinea ancora il presidente Franceschi - non può che fare un plauso per la scelta di questo Governo, perchè attraverso investimenti mirati al rilancio e all'innovazione, agli sgravi fiscali su lavoratori e imprese e alla semplificazione amministrativa che la Zls porterà si inciderà positivamente sulla ricostruzione commerciale, artigianale e dei servizi di queste aree del territorio, da anni in difficoltà».

VERTICE IN PREFETTURA

Proprio nei giorni scorsi il prefetto di Rovigo Maddalena de Luca ha coordinato il tavolo di confronto tra gli amministratori dei Comuni interessati alla Zls e i vertici di Confindustria, al fine di mettere a punto strategie condivise per un più rapido accesso alle provvidenze che la nuova normativa prevede a favore degli operatori economici dell'area classificata come Zona logistica semplificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA