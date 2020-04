IL COMMERCIO

ROVIGO Non andrà tutto bene. Negozi e bar non ce la fanno più. Confesercenti esprime il disappunto per come si sta organizzando la riapertura del Paese. Maurizio Franceschi, direttore dell'associazione di categoria per il territorio di Venezia-Rovigo, lamenta: «Siamo ormai dentro alla Fase 2 e alla calendarizzazione delle riaperture industriali e delle imprese, ma alle attività commerciali è ancora chiesto di attendere: e pensare che proprio negozi e bar sono stati i primi protagonisti del lockdown all'insorgere della pandemia. E' incomprensibile, ad esempio, che Fincantieri possa ricominciare il suo ciclo produttivo, mentre le piccole imprese sono ancora ai blocchi di partenza».

SICUREZZA GARANTITA

«L'unico requisito che deve essere garantito per aprire le attività, industriali e commerciali, è il rispetto dei protocolli di sicurezza, ormai definiti e chiari a tutti. Ma proprio per questo, le piccole e medie imprese dovrebbero essere tra le prime a ripartire, perché è più semplice garantire i dispositivi di sicurezza e mettere in pratica la normativa», osserva Franceschi.

I LOCALI PUBBLICI

I fratelli Enrico ed Aser Portesan sfruttano la sosta forzata per pulire a fondo il locale: «Abbiamo due dipendenti in cassa integrazione da oltre un mese fanno sapere i gestori dello storico Caffè Nazionale i politici dovrebbero farsi un giro nei bar di Rovigo per capire che non sono grandi magazzini: ridurremo gli spazi all'interno e per i plateatici. Stiamo valutando, quindi, se assumere il personale per l'estate. Salteremo le ferie e lavoreremo pure ad agosto. I 600 euro del Bonus non bastano, ci sono mancati incassi elevati che incidono sul fatturato annuo. Attendiamo indicazioni più chiare sulla riapertura e le distanze da rispettare, in base ai metri quadri del locale. Da capire, inoltre, se sarà obbligatoria la sanificazione con l'ozono».

L'ABBIGLIAMENTO

Il Covid-19 è una mazzata sull'economia di Rovigo. Marta Marangoni, assieme al socio Ciro Toso, gestisce Angeli 6 Boutique Lacoste Colmar. «Siamo chiusi dall'11 marzo, era diventato proibitivo lavorare in quelle condizioni - afferma Marta - Viviamo momenti complicati, stiamo trattando con i fornitori per ridurre al minimo i costi. Le perdite stimate sono più della metà degli incassi annui. Stiamo concordando le spese dell'affitto con il proprietario del negozio, anche per i prossimi mesi, perché probabilmente riapriremo con orario ridotto».

I SALDI ESTIVI

Rivoluzione per i saldi estivi: «Andranno rivisti, per un periodo limitato e solo per la seconda metà di agosto avverte Marangoni Inoltre, la nostra merce è stagionale e a fine maggio sarà difficile vendere capi di inizio marzo». Ma la titolare non si abbatte: «Lavoreremo a turno: metteremo distributori di gel, mascherine e guanti. La prova del capo d'abbigliamento sarà il nodo cruciale. Ci saranno soldi da spendere per la sicurezza, ma so che il Comune si sta muovendo per i rimborsi».

ABBIGLIAMENTO IN GINOCCHIO

L'abbigliamento è in affanno. Anna Rossetto è la titolare di Carezze di Moda, in via Oberdan: «Le merci della primavera sono ferme in magazzino, la stagione è saltata per l'uso di coprispalla, trench e tailleur. Saremo costretti a svendere i capi, oppure a metterli in un magazzino. Alcune aziende ci sono venute incontro con le scadenze, altre no: ognuna guarda alle proprie esigenze, i costi della filiera vanno sostenuti. Sull'affitto troveremo un accordo con il proprietario, siamo in attesa degli aiuti dello Stato e del 60% d'incentivo di detrazione delle tasse». La proposta della commerciante: «Riceverò le clienti su appuntamento, per tutelare le signore. Non ho dipendenti, ma sarà più dura sanificare, pulire il negozio e rivoluzionare l'architettura. Dovrò prevedere una zona di attesa per le clienti», spiega.

Rita Pizzo, di Roverella Shoes, ribadisce le difficoltà del commercio a Rovigo: «Siamo chiusi da oltre 40 giorni e le spese non si sono bloccate. C'è il bisogno di ripartire, naturalmente con le dovute attenzioni e rispettando le regole - afferma - Il virus non è sparito, ha allentato la presa, ma sarà ancora presente. Dobbiamo imparare a conviverci, perché è impensabile prolungare la chiusura delle attività».

Alessandro Garbo

