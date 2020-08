(M.Sca.) Riunione urgente ieri mattina a Palazzo Celio dove, su suggerimento del prefetto Maddalena De Luca, si è discusso della possibilità di proseguire o meno con le rassegne itineranti Tra ville e giardini e Incontri con l'autore, oltre alla manifestazione musicale dedicata ai giovani, Bandoera. «Ci siamo trovati in via del tutto straordinaria, dopo la pubblicazione del decreto del ministero della Salute di domenica, per vedere se l'ordinanza riguardava anche le tre manifestazioni organizzate dalla Provincia - spiega Antonella Bertoli, presidente della Commissione per le Pari opportunità - siccome al punto B dell'articolo 1 c'è scritto che sono sospese all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, locali da ballo o luoghi assimilati, abbiamo convenuto, sentiti i sindaci coinvolti e lo stesso prefetto, che possiamo continuare a fare le attività in programma. Anche la seconda edizione di Bandoera è salva, che si terrà dal 3 al 6 settembre a villa Badoer a Fratta». Erano presenti anche il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara, il direttore artistico di Tra ville e giardini Claudio Ronda, Claudio Curina per Rovigo Ente Festival, Lino Pietro Callegarin dell'Arci per Bandoera, Monica Zanforlin responsabile settore cultura della Provincia e Antonella Frugeri che segue l'ufficio Cultura. Collegati al telefono i responsabile di Fondazione Aida, che seguono Incontri con l'autore.

