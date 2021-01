GIORNO DELLA MEMORIA

ROVIGO Liliana Segre, cittadina onoraria di Rovigo. In occasione del Giorno della Memoria che si celebra oggi, l'amministrazione comunale ha conferito il riconoscimento alla senatrice.

Una cerimonia virtuale, causa emergenza sanitaria, ma molto suggestiva: infatti è stato inviato alla senatrice Segre un video in segno di maggiore vicinanza, di affetto e di orgoglio di averla nostra concittadina. Per la sua generosa testimonianza, riporta la lettera accompagnatoria a firma del sindaco Edoardo Gaffeo, e ferma compostezza nella condanna dell'antisemitismo e dell'odio razziale e per la sua instancabile opera di sensibilizzazione soprattutto nei confronti delle giovani generazioni sui temi della condanna della violenza in ogni sua forma, congiunta al dialogo e al rispetto di ciascuna persona.

«Le esprimo scrive il sindaco - il più profondo ringraziamento per l'impegno profuso nella lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione, impegno, che rappresenta un patrimonio per le generazioni presenti e future affinché non venga mai meno il ricordo della storia passata. Il conferimento della cittadinanza onoraria da parte della nostra amministrazione vuole essere un segno tangibile di vicinanza e solidarietà e una ferma condanna per gli episodi di violenza, odio, razzismo e antisemitismo di cui Lei, purtroppo, è stata vittima negli ultimi mesi. Ancora grazie pertanto, per il suo operato nel coltivare la forza della memoria che lei stessa ha definito vaccino prezioso contro l'indifferenza e che costituisce un invito per la nostra amministrazione ad intraprendere tutte le azioni necessarie per coltivare la memoria delle lotte contro le disuguaglianze ed i totalitarismi compiuti nella storia presente e passata. L'iniziativa risale alla mozione Contrasto all'odio razziale, solidarietà alla senatrice Liliana Segre e richiesta di avviare il percorso per conferirle la cittadinanza onoraria, presentata a fine 2019 da 11 consiglieri comunali, tra cui Benedetta Bagatin che ebbe l'idea. La mozione è stata votata all'unanimità. Soddisfazione dall'assessore alle Pari Opportunità Erika Alberghini che, vista l'emergenza attuale, ha pensato di realizzare il video in segno di vicinanza e condivisione. L'iniziativa è stata realizzata in condivisione anche con la Commissione pari opportunità e col Consiglio comunale dei ragazzi.

