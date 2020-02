CONFAGRICOLTURA

PREVIATELLO

PRESIDENTE ANGA

(A.Luc.) Il 34enne Claudio Previatello è stato eletto presidente dell'Anga, l'Associazione dei Giovani di Confagricoltura. Alle sue spalle i due vicepresidente Francesco Longhi (presidente uscente) e Carlo Fonsato. «È con molto piacere che accetto questo incarico afferma Previatello subito dopo l'elezione - La mia carriera in Anga è iniziata con una gavetta a livello nazionale, come rappresentante del Florovivasimo, carica che ancor oggi ricopro, e con una collaborazione con la Federazione nazionale di Bioeconomia in materia di filiere per le energie rinnovabili». Previatello, che conduce assieme al padre un'azienda ortoflorovivaistica a Grignano ed è docente di Biotecnologie e Gestione dell'Ambiente all'Itas Munerati, negli ultimi anni è stato protagonista per Anga e Confagricoltura nazionali nello sviluppo del settore canapa, pianta che lui stesso coltiva da qualche anno, con convegni in tutta Italia su legislazione e commercializzazione.

ROVIGO IN LOVE

AL COMPRENSIVO RO 4

UN PREMIO DA 800 EURO

(Ale.Gar.) Un bel premio di 800 euro, che verrà utilizzato per implementare le attività sportive. La massiccia partecipazione dell'Istituto comprensivo Rovigo 4 alla Rovigo in love è stata premiata. Con un bel lavoro di squadra, genitori, alunni e insegnanti hanno radunato 202 persone all'evento che domenica scorsa ha affollato il centro. Hanno partecipato le primarie Duca D'Aosta, Maini di Borsea, la Milan e il plesso Rodari, decisivo anche il supporto dei ragazzi più grandi delle medie di Grignano e San Pio. E così l'istituto comprensivo si è aggiudicato il primo premio messo in palio dallo staff, un assegno di 800 euro che sarà destinato a nuove attività sportive per le classi. Al momento delle premiazioni con il sindaco Edoardo Gaffeo, grande gioia per gli alunni e le insegnanti del comprensivo Rovigo 4.

