Confagricoltura abbandona il box: «Le aziende venderanno da sole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO Gli affari di Che Gusto, il negozio che ha definitivamente abbassato la serranda sulla sua breve storia in piazzetta Annonaria, andavano bene, ma non quel tanto che serviva a portare avanti il progetto. A farlo chiudere definitivamente, ha contribuito una liberalizzazione del governo a trazione leghista e pentastellata di Giuseppe Conte, che ha permesso alle aziende agricole italiane di vendere in maniera appunto più libera la merce, senza dover più ricorrere a esercizi come quello di Rovigo, che si trovava nella vetrina del...