Condannato a 3 anni e quattro mesi per le rapine ai negozi Compro oro

RAPINATORE SERIALEROVIGO Una rapina andata a segno e una fallita, entrambe a un Compro Oro ed entrambe utilizzando un coltello, sono costate al 41enne di Vescovana Samuele Ferrari una condanna a 3 anni e 4 mesi. La rapina in questione risale a oltre cinque anni fa, al 5 novembre del 2012: puntando un grosso coltello seghettato all'addome della commessa del Compro oro di Corso del Popolo, si era fatto consegnare i 576 euro in contanti che erano in cassa, per poi fuggire a piedi. Cinque giorni dopo, un nuovo tentativo, questa volta con un...